Продюсеры Сумерек снимут фильм про слона-короля

Компания Temple Hill, которая занимается продюсированием вампирского сериала «Сумерки», приобрела права на создание мультфильма по мотивам произведений о слоне Бабаре Часть сцен в новом фильме, который ориентирован на семейный просмотр, будет полностью нарисована на компьютере. Продюсированием проекта займутся Вик Годфри м Марти Бауэн, пишет Лента.ру. Фильм рассказывает о слоне, который оправляется в большой город; набравшись там опыта, он возвращается в джунгли и становится королем. Бабар был придуман Жаном де Брюнхоффом в 1931 году. Первая английская версия книги «Histoire de Babar» появилась в 1933 году. Сам Брюнхофф до своей смерти написал еще шесть историй про Бабара. Позже работу отца продолжил сын - Лорен. На настоящий момент в мире опубликовано более 30 тысяч историй о Бабаре, которые переведены на 19 языков. Недавно стало известно, что Марти Бауэн и Вик Годфри нашли в свой новый проект - байопик, посвященный Дженис Джоплин, - актрису на главную роль. Легендарную певицу сыграет звезда фильма «Зачарованная» Эми Адамс.