Заворотнюк и Дибров будут вести новое шоу на Первом канале

Актриса Анастасия Заворотнюк и тележурналист Дмитрий Дибров станут ведущими нового шоу "Брачные игры" на Первом канале, премьера которого состоится 15 августа, сообщает пресс-служба канала. "Программа "Брачные игры" создана специально для того, чтобы доказать: чем семья дружнее - тем больше у нее шансов оказаться состоятельной. Каждая пара молодоженов знает, что если постараться, то можно через 12 часов оказаться практически в любой точке мира. Участники "Брачных игр" знают, что могут сделать это совершенно бесплатно. Но для этого им нужно будет пройти через все испытания и выиграть главный приз - романтическое путешествие", - говорится в пресс-релизе. В каждой программе участвует недавно поженившаяся пара. Для того чтобы выиграть главный приз шоу - свадебное путешествие, им придется пройти несколько конкурсов и набрать максимальное количество баллов. Конкурсные задания строятся на знании друг друга, фактов биографии супруга и его ближайших родственников. "Молодоженам придется вспомнить: какая оценка значится у супруга в аттестате по математике? Кем он мечтал стать в детстве? И кто этот человек, который танцевал на свадьбе на столе? А также опознать в лицо и по именам ближайших родственников и продемонстрировать свои семейно-бытовые навыки и таланты", - отмечается в сообщении.