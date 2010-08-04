Ани Лорак отдохнула на Крите

Звезда украинского шоу-бизнеса Ани Лорак со своим мужем Муратом недавно вернулись из Греции, где отдыхали на острове Крит. «Мой хороший друг, участник «Евровидения 2009», Сакис Рувас прокатил нас с Муратом на собственной яхте. Мы лакомились греческими вкусностями: оливками, рыбой на гриле, лобстерами – и наслаждались жизнью. Нам казалось, что мы находимся на островке счастья», - рассказала 31-летняя Ани Лорак в интервью журналу «Маніфест». Строя семью в перерывах между напряженным гастрольным графиком, и постоянно осваивая новые страны, Каролина всегда остается душой в Украине. «Честно говоря, у меня такое чувство, что я живу в самолетах и поездках. В Киеве у меня есть дом, где я сплю и меняю одежду, а основное время провожу в концертных залах. В промежутках стараюсь вспоминать, что я женщина и должна иметь хоть какую-то личную жизнь», - поделилась Ани Лорак. В заграничных поездках проявляется один маленький недостаток певицы: она часто теряет личные вещи. «Самым забавным была моя забывчивость. Не раз теряла паспорта и даже умудрялась забывать в отелях вещи интимного характера. Мне было неловко, когда служащие говорили мне потом, что кто-то забыл у них нижнее белье», - призналась Ани Лорак.