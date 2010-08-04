Николас Кейдж сбежал от «Посягательства»

Очень странный скандал происходит вокруг фильма Джоэла Шумахера "Посягательство" (Trespass). В фильме должны были сниматься Николь Кидман и Николас Кейдж, но последний за две недели до начала съемок уехал в отпуск и выключил телефон и теперь, соответственно, в съемках не участвует. История получилась совсем таинственная. Это триллер о том, как супружескую пару похищают преступники — любители легких денег, но все у них идет наперекосяк. Кейдж сначала должен был играть счастливого мужа-жертву, потом передумал и две недели назад начал настаивать на роли лидера преступников. А теперь вот и вовсе сбежал. Роль мужа предложили Ливу Шрайберу, он пока согласия еще не дал. Тем временем продюсеры все равно собираются начать съемки в запланированное время, хотя им придется найти актера в сжатые сроки. С другой стороны, кто его знает? Может быть без Кейджа фильм ждет признание критиков, грандиозные кассовые сборы и другие удовольствия. И уж во всяком случае, два заслуженных отравителя боксофиса — и Кидман, и Кейдж — многовато для одного фильма.