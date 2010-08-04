Новый сингл Бритни Спирс ожидается в августе

Музыкальный продюсер Родни Джеркинс, известный под песвдонимом Darkchild, заявил, что в конце августа может выйти новый сингл британской поп-исполнительницы Бритни Спирс. По словам продюсера, сейчас он плотно работает со Спирс над ее новым студийным альбомом. «Мы с Бритни работаем над ее новой пластинкой. Ее поклонники будут безумно счастливы в ближайшие две недели», - сообщает Джеркинс. Напомним, что в марте этого года звукозаписывающий компания Jive подтвердила слухи о скором выходе ее нового альбома, который станет последователем пластинки 2008 года «Circus».