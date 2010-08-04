«Дискотека Авария» представила новую песню

На прошедшем в Юрмале конкурсе «Новая волна» российская группа «Дискотека Авария» представила свою новую композицию под названием «Звезда». Трек войдет в новый альбом коллектива, над которым сейчас идет активная работа. Кроме того на новую песню в сентябре будет снят видеоклип. У новой студийной работы «Дискотеки Аварии» пока нет рабочего названия, но музыканты уверяют, что основная работа уже закончилась. Осталось только саунд-обработка и продакшн пластинки. Во время работы над альбомом участники группы успели принять участие в съемках фильма Эдуарда Радзюкевича «Все включено», который выйдет в марте следующего года. Они сыграли самих себя и исполнили свою композицию «Модный танец арам-зам-зам».