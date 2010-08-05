«ВИА Гра» запишут свой гимн

Поп-группа «ВИА Гра» в этом году отмечает свое десятилетие. Не секрет, что группа празднует это событие большим гастрольным туром по Украине и России. 6 ноября в Киеве пройдет самый большой концерт «ВИА Гры» в рамках юбилейного турне. По задумке группы, в этот день на сцене появятся все участницы популярной группы, включая золотой состав - Надежду Грановскую, Веру Брежневу и Анну Седакову. Планируется, что к этому концерту будет записана специальная композиция, условно названная «Гимн ВИА Гры». Песню будут исполнять вместе все участницы коллектива. Ее живое исполнение также можно будет услышать на киевском концерте. Напомним, что герлз-бэнд «ВИА Гра» появился в 1999 году и представлял собой дуэт. Популярность коллективу в 2000 году принес клип на песню «Попытка №5» в исполнении Надежды Грановской и Алены Винницкой. А вот привычное поклонникам трио появилось лишь два года спустя с приходом Анны Седаковой и Татьяны Найник, которая должна была заменить Грановскую на период декретного отпуска. С тех пор, меняя участниц, «ВИА Гра» остается наиболее популярным женским поп-коллективом в России и на территории СНГ.