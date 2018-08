Оставшиеся после концерта продукты Стинг просит отдать бездомным

В распоряжение прессы попали детали бытового райдера рок-музыканта Стинга, который выступит в Москве 15 сентября. Так по распоряжению артиста, все излишки еды и неиспользованные продукты после выступления должны быть переданы в благотворительный питательный фонд или приют для бездомных. В райдере отдельно прописано, что нельзя использовать пластиковую и алюминиевую посуду или упаковку, а также указание на то, что весь мусор должен быть рассортирован и отправлен на переработку. Организаторы московских концертов так комментируют эти пункты райдера: «Стинг много внимания и времени уделяет вопросам благотворительности и экологии, поэтому эти требования не вызвали у нас удивления. Приятно, когда звезды такого уровня помогают нуждающимся, и мы, как организаторы концерта, рады помочь им в этом». Напомним, что на единственном концерте в Москве Стинг выступит вместе со знаменитым Королевским Филармоническим концертным оркестром и исполнит как свои лучшие композиции «Englishman in New York», «Fragile», «Russians», «If I Ever Lose My Faith in You», «Fields of Gold» и «Desert Rose», так и знаменитые хиты из репертуара группы Police - «Roxanne», «Next To You», «Every Little Thing She Does Is Magic» и «Every Breath You Take».