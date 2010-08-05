Гага показала свою настоящую красоту

Поп-дива опубликовала фотографии времен, когда она еще не была знаменита, а также пожаловалась на проблемы. Стефанни Джоанна Анджелина Германотта (настоящее имя поп-дивы) показывает свою настоящую красоту на фотографиях, сделанных еще в 2007 году. На снимках звезда позирует в одежде 80-х годов, у нее еще натуральный, темный цвет волос. Леди Гага заявила, что ее слава сделала ее "вечно одинокой". 24-летняя певица говорит, что боится отношений, так как они могут помешать ее творчеству. - Я вечно одинока. Я одинока, когда я в отношениях. Это мое состояние как художника, - сообщила Леди Гага. - Я сейчас ни с кем не встречаюсь, у меня нет времени. Я считаю, что если я буду с кем-то спать, то они заберут у меня мою способность к творчеству, - добавила она. Певица призналась, что у нее есть пристрастие к кокаину. Но вместо того чтобы отправиться в реабилитационный центр, она отправилась к семье за советом. Вместе с матерью она пошла к 82-летней бабушке. - Я плакала, сказала, что считаю мою жизнь оконченной и у меня нет надежды, и я так много работала! - говорит певица о разговоре с бабушкой. Ответ мудрой женщины был чрезвычайно спокоен и вразумителен. - Я позволю тебе поплакать еще немного. Когда ты закончишь, ты возьмешь себя в руки, поедешь обратно в Нью-Йорк и надерешь всем задницы, - ответила бабушка поп-дивы. Леди Гага продала более 15 миллионов альбомов и более 40 миллионов синглов, сейчас она самая популярная личность на планете среди живых. У нее более 5 миллионов поклонников в микроблоге Twitter и более 10 миллионов фанатов в социальной сети Facebook.