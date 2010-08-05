27-я ежегодная церемония состоится 12 сентября в Лос-Анджелесе

Объявлены кандидаты ежегодной премии MTV Video Music Awards* - американская певица Lady GaGa будет претендовать на рекордное количество наград - целых тринадцать! Следом за ней идет репер Eminem, видео которого заявлено в восьми номинациях. Вручение наград MTV пройдет в спортивно- развлекательном комплексе Nokia в Лос-Анджелесе 12 сентября, ожидается, что в этому году церемонию посмотрит рекордное количество зрителей. Создатели намерены побить прошлогодний рекорд, когда за награждением следило порядка 10 миллионов людей со всего мира. Украинские телезрители смогут посмотреть «2010 MTV Video Music Awards» 17 сентября на телеканале «MTV Украина». Lady GaGa в этом году удалось первой в истории MTV дважды отметиться в отдельно взятой категории. В наиболее престижной номинации «лучшее видео года» в числе претендентов представлены две композиции певицы - «Bad romance» и «Telephone». Соперниками в данной категории выступают рэперы Eminem («Not afraid») и B.o.B. («Airplanes»). Lady GaGa также пробилась в такие престижные категории, как «лучшее поп-видео», «лучшее танцевальное видео» и «лучшее музыкальное видео у женщин». «Я польщена тем, что у меня за год оказалось больше номинаций, чем у любого другого исполнителя за всю историю вручения данных наград. Возможно, кто-то усмотрит в этом долю иронии. Но я еще больше горжусь числом 13, которое приносит несчастье», - отметила Lady GaGa . Eminem, выдвинутый на соискание восьми наград, посетовал на то, что церемония выпадает на сроки его тура по США и состоится в ночь перед двумя концертами. «Я буду на церемонии, но ожидать от меня любезности по этому поводу не стоит», - сказал он. Также хорошие шансы есть у таких исполнителей, как Beyoncé, Usher, Jay Z, Alicia Keys, Katy Perry и группа Florence and the Machine. Молодая звезда - Justin Bieber, представлен в категории как лучший новый исполнитель. Зато популярная певица Rihanna, может претендовать на награду лишь в одной категории премии.