Памела Андерсон призвала американцев спасать собак

Американская модель и актриса Памела Андерсон (Pamela Anderson) встала на защиту животных, пострадавших от разлива нефти в Мексиканском заливе. 43-летняя звезда приняла участие в пресс-конференции всемирно известной организации РЕТА (Люди за этичное отношение к животным), почетным членом которой является уже много лет. Из-за экологической катастрофы в Мексиканском заливе многие люди потеряли работу и отказались от содержания домашних животных. В связи с этим резко увеличилось количество постояльцев в приютах для бездомных животных в американском штате Луизиана. Памела Андерсон призвала общественность обратить внимание на эту проблему. Кстати, благодаря знаменитой блондинке уже 50 собак уже обрели новый дом и хороших хозяев. Актрита оплатит людям, решившим приютить собак, лечение животных от блох и стерилизацию, пишет Glamour. «Собак намного больше, чем домов. Но кризис в Луизиане побудил людей открыть сердца и двери животным, попавшим в беду», - сказала Памела Андерсон. Андерсон также призывает всех желающих завести питомца брать бездомных животных, а не покупать их в зоомагазинах.