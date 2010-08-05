Дети Мадонны вырвались на свободу

Дочь Мадонны - Лурдес, сын Рокко и приемные дети Дэвид и Мерси штурмовали парк аттракционов в Париже, пока их знаменитая мать с головой ушла в работу над новым фильмом. Все четверо отпрысков поп-дивы вместе с тремя молодыми няньками отправились в сад Тюильри и испробовали там все развлечения, которые встречались им на пути. 13-летней Лурдес по старшинству разрешили полетать на самом крутом аттракционе - банджи-шаре и посетить комнату страха. 8-летний сын Мадонны и Гая Ричи - Рокко провел немало времени в тире, расстреливая мишени с упоением, свойственным криминальным героям фильмов его папочки. Трехлетние приемные дети певицы - Дэвид Банда и Мерси Джеймс, в основном, катались на детских каруселях и машинках. 51-летняя мать семейства в это время работала на съемках фильма W.E. (см. фотогалерею). Певица, облаченная в самый красивый на побережье спортивный костюм, сама режиссирует картину. Сюжет крутится вокруг молодой жительнице Нью-Йорка, фанатеющей от истории любви британского короля Эдуард VIII. Он отрекся от престола в 1936 году ради любви к американке Уоллис Симпсон. Женившись на дважды разведенной до этого Симпсон, он потерял королевский титул и стал герцогом Виндзорским. В конце 90-тых девушка-фанатка едет на аукцион Sotheby’s в поисках следов любви Эдуарда и Уоллис и знакомится там с загадочным Евгением - русским, который перевернет всю ее жизнь. "Я два с половиной года писала сценарий. Для меня это стало настоящим наваждением. Занялась новой картиной, как только закончила фильм Грязь и мудрость. На самом деле, идея W.E. пришла мне еще до Грязи... Но я решила, что сначала должна сделать "маленькое" кино, прежде чем приступать к большому. В картине фигурируют виндзорские особы голубых кровей - я использовала в сюжете аукцион Sotheby’s, который проходил в их имении в 1998 году", - рассказала Мадонна.