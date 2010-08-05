Настя Сиваева: Я читала сценарий «Папиных дочек», как роман

Актрисы сериала «Папины дочки» признаются, что начали скучать друг за другом сразу же после окончания съемок. За время совместной работы в ситкоме девчонки стали настоящими подругами, поэтому теперь созваниваются и встречаются при каждом удобном случае. - Сразу после окончания съемок «Папины дочки» у каждой из нас начался новый этап работы, в других проектах. Поэтому возможности встречаться часто у нас нет, - объясняет Настя Сиваева. Перевоплощение С особенным трепетом Настя вспоминает съемки в последних сериях ситкома. - Для всех, кто работал над «Папиными дочками», финальные серии стали настоящим откровением, - делится она. – А мы с девчонками каждый раз, получая в руки сценарий, бежали с ним домой, как и интересным романом – чтоб поскорее прочесть, настолько захватывающими и неожиданными там были повороты сюжета. Сиваева признается, что ее сериальная героиня, готесса Даша Васнецова к концу съемок превратилась в очень женственную особу. - Я думаю, что причиной таких перевоплощений стало мужское вмешательство, - загадочно улыбается Настя Сиваева. – В любом случае, зрителю лучше увидеть все своими глазами в последнем сезоне сериала. Жизнь после съемок «Папиных дочек» Актрису и сегодня называют именем ее сериальной героини. Каждый раз в ответ она приветливо улыбается. - Среди моих поклонников много детей, они-то и называют меня Дашей. Это для меня - как комплимент, ведь «Папины дочки» меня многому научили! Благодаря работе в сериале я окончательно и бесповоротно влюбилась в актерскую профессию. Конечно, бывало непросто, но это – бесценный опыт. Вспоминая путь, который прошла на съемочной площадке «Папиных дочек», Настя рассказывает, как ей приходилось готовиться к школьным экзаменам в метро. Ведь весь день с утра до вечера она проводила на съемочной площадке. - Но ничего, я экстерном сдала все экзамены, причем без единой тройки! – улыбается актриса. Как и прежде, у Насти нет времени на отдых. Работы так много, что актриса еще не знает, поедет ли этим летом в отпуск. - Отдыхаю я по вечерам – гоняю на велосипеде по парку недалеко от дома. А по ночам читаю Ремарка «Три товарища» - что может быть лучше для восстановления? - говорит она. Премьерные серии ситкома «Папины дочки» смотрите в новом сезоне на Новом канале!