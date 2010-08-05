Сильвестр Сталлоне мог бы стать «Звездным воином»

Сильвестр Сталлоне, оказывается, пробовался на роль Хана Соло в "Звездных войнах". Об этом он рассказал только сейчас в ходе интернет-чата с фанатами. На прямой вопрос "Было ли это", он заявил: "На самом деле эта история действительно была. Я прошел прослушивания, но особого одобрения не получил. Джордж Лукас ни разу даже не посмотрел мне в глаза, очевидно, он был очень застенчив. Я тогда сам сказал: очевидно, я не гожусь. Но это и к лучшему — вряд ли мне бы пошел костюм из спандекса и лучевой пистолет". Спандекс в результате пошел Харрисону Форду, чья карьера стартовала взрывообразно как раз с роли интергалактического контрабандиста, а Слай прославился после роли боксера Рокки Бальбоа в фильме "Звездные войны: эпизод IV — новая надежда". В общем, и так неплохо вышло: вдруг мы не получили бы мачистского антисоветского безумия "Рэмбо 3" и совсем уж запредельно-прекрасных ""Неудержимые" если бы Сталлоне пристрастился к спандексу?