Джулия Робертс объяснила, почему отказалась от ботокса

Известная голливудская актриса, "красотка" и "сбежавшая невеста" Джулия Робертс призналась, что не приемлет ботокс, сообщает The Daily Mail. "Я хочу, чтобы мое лицо рассказывало мою историю", - сказала знаменитость в интервью журналу Elle, приуроченном к скорому релизу ее нового фильма "Есть, молиться, любить". 42-летняя Робертс хочет сохранить "натуральный вид" прежде всего ради своих детей. "Мне важно, чтобы они видели, когда я злюсь, когда радуюсь и когда удивляюсь. Твое лицо рассказывает историю, и это не должна быть история об одной поездке в клинику". Актриса, которая недавно стала лицом известной косметической марки Lancome, признается, что не понимает общего помешательства на "консервировании" собственной молодости. "Мне очень жаль, что мы живем в таком нездоровом обществе, где женщины не позволяют себе хотя бы внешне "повзрослеть", - говорит Джулия Робертс. Напомним, что у актрисы трое детей от ее мужа, кинооператора Дэниэла Модера: 3-летний сын Генри и 5-летние близнецы Хэзел и Финнеас. Звезда "Ноттинг Хилла" и "Эрин Брокович" делала долгий перерыв в карьере по уходу за детьми. Фильм "Есть, молиться, любить", где Робертс сыграла главную роль впервые после своего длительного отпуска и выход которого в США ожидается 13 августа 2010 года, уже принес звезде порядка 20 миллионов долларов и поставил ее на 6 место списка наиболее высокооплачиваемых актрис по версии Forbes. Лента основана на романе-бестселлере и рассказывает о приключениях героини Элизабет Гилберт, которая отправляется в путешествие по миру после тяжелого развода, чтобы разобраться в себе.