Манчестер станет Нью-Йорком для «Капитана Америки»

Жители Манчестера танцуют от счастья: изрядную часть фильма "Капитан Америка" снимут в Северном Квартале этого города. Манчестер будет изображать Нью-Йорк: там есть довоенные высокие здания, широкие проспекты, имперский шик начала двадцатого века — идеальный Нью-Йорк, короче. В этих декорациях снимут драматичную погоню на автомобилях. Съемки начнутся в середине сентября и будут идти около двух недель. С городским советом и жителями квартала все согласовали, они были вполне довольны условиями. Жители Манчестера негодуют от ревности: кроме того съемки пройдут еще и в Ливерпуле, который, если верить учебникам английского языка, является главным соперником этого города. Впрочем, подробности съемки в Ливерпуле а также конкурентные преимущества этого города пока не оглашены. "Капитан Америка" должен выйти в 22 июля будущего года, в нем снимаются Крис Эванс, Хьюго Уивинг, Сэмюэл Л. Джексон и Томми Ли Джонс. Режиссер Джо Джонстон.