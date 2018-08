Новый альбом Брайана Ино будет звучать враждебно

Композитор и музыкальный продюсер Брайан Ино работает над новым альбомом, который выйдет до конца 2010 года на лейбле Warp Records. Гитарист Лео Абрахамс в собственном блоге несколько приоткрыл завесу тайны в отношении новой пластинки. Так стало известно, что в работе принял участие Джон Хопкинс (со-продюсер альбома Coldplay «Viva la Vida or Death and All His Friends»). По словам Лео, в альбом войдут песни, созданные совместно с Ино за несколько последних лет. «Альбом звучит живо и враждебно одновременно», - писал Абрахамс. Абрахамс неоднократно работал с Брайаном Ино. В частности, гитарист записывался для его совместного альбома с Дэвидом Бирном из Talking Heads — «Everything That Happens Will Happen Today».