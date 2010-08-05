Наоми Кэмпбелл призналась в получении алмазов от либерийского диктатора

5 августа 2010, 14:25

Супермодель Наоми Кэмпбелл заявила на суде в Гааге, что в 1997 году получила в подарок "несколько грязного вида камней". Как сообщает в четверг, 5 августа, AFP, манекенщица признала также, что дарителем мог быть президент Либерии Чарльз Тейлор. По словам Наоми Кэмпбелл, в 1997 году во время приема в доме президента ЮАР Нельсона Манделы в дверь ее комнаты постучали. Двое мужчин вручили ей мешочек, сказав, что это "подарок". Наутро манекенщица, открыв его, обнаружила в нем несколько камней. Никакой записки, которая могла бы объяснить причину вручения подарка или установить личность дарителя, в мешочке не было. Кэмпбелл также сообщила суду, что рассказала о подарке своему агенту Кэрол Уайт (Carole White) и актрисе Мие Фэрроу (Mia Farrow). Одна из женщин предположила, что камни - подарок от Чарльза Тейлора, и супермодель с этим предположением согласилась. Наоми Кэмпбелл является одним из ключевых свидетелей по делу Тейлора. Бывшего либерийского диктатора обвиняют по 11 пунктам, среди которых убийства, изнасилования и террористическая деятельность, а также каннибализм и разжигание вооруженного конфликта в соседней Сьерра-Леоне. По данным следствия, Тейлор подарил манекенщице необработанные алмазы, полученные в качестве платы за оружие, предоставленное повстанцам Сьерра-Леоне. О том, что бывший президент подарил Кэмпбелл алмазы, стало известно из показаний Кэрол Уайт и Мии Фэрроу. Сама супермодель долгое время отрицала, что приняла от Тейлора камни, и с 2009 года уклонялась от дачи показаний в суде. Отказ от участия в процессе Кэмпбелл объясняла опасениями за собственную жизнь - по ее мнению, свидетельствуя против Чарльза Тейлора, она подвергала бы себя смертельной опасности. Накануне появления Кэмпбелл в суде трибунал согласился предоставить ей защиту от журналистов, а также позволил ей давать показания в присутствии адвоката, который может посоветовать ей не отвечать на тот или иной вопрос. С помощью показаний Кэмпбелл обвинение надеется доказать вину Чарльза Тейлора хотя бы по одному из 11 эпизодов. Сам бывший диктатор не признал себя виновным ни по одному из пунктов. Более того, Тейлор заявил под присягой, что никогда не владел необработанными алмазами.

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