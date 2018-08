Умер автор легендарной песни «Sunny»

Во вторник, 3 августа, в США в 72-летнем возрасте скончался автор хита "Sunny", певец и композитор Бобби Хебб (Bobby Hebb), сообщает Reuters. Причина смерти музыканта не называется. Свою самую известную песню Хебб написал 22 ноября 1963 года - в день убийства президента Джона Кеннеди. В тот же день у самого музыканта погиб брат. При этом текст песни "Sunny" кажется скорее оптимистичным: по словам автора, во время написания композиции он пытался представить "лучшие времена, так как в тот момент настала черная полоса". Песня "Sunny" получила широкую известность в 1976 году, когда свою версию композиции записала немецкая группа Boney M. Композиция была включена в дебютный альбом коллектива "Take the Heat off Me". В разные годы каверы на "Sunny" также исполняли Марвин Гэй, Jamiroquai, Шер, Ник Кейв и многие другие музыканты.