Звезда «Гусарской баллады» попала в больницу

Актриса Татьяна Шмыга, исполнившая роль Луизы Жермон в знаменитом фильме, попала в клинику с тяжелым заболеванием сердца, сообщает life. Решение о госпитализации было принято после того, как 81-летняя Татьяна Ивановна почувствовала резкие боли в груди. Медики поставили актрисе диагноз: тахикордия на фоне ишемической болезни сердца. Был собран целый консилиум врачей, чтобы выбрать наиболее приемлемый способ лечения. Оперная певица Татьяна Шмыга - обладательница изумительного сопрано - стала известной благодаря работе в кино. Ее творческий путь – это более 60 ролей на сцене и на экране. Среди них - Луиза Жермон в «Гусарской балладе», Делия в фильме «Куба – любовь моя», Галя в «Настоящем мужчине» и многие другие.