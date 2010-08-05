Боярский подарил дочке на свадьбу квартиру

Михаил Боярский сделал дочке на свадьбу подарок поистине мушкетерской щедрости. Как стало известно Life News, через несколько недель Лиза с новоиспеченным мужем актером Максимом Матвеевым въедут в хоромы на Невском стоимостью около 12 миллионов рублей, щедро преподнесенные молодоженам на свадьбу в качестве увесистого презента. - У самого Михаила Сергеевича квартира в нашем знаменитом доме на Мойке, а дочери он купил огромные апартаменты на Невском проспекте, - рассказал Life News Александр, охранник дома, где живут Боярские. - Насколько я знаю, ремонт там уже на последней стадии - Лиза даже перевозила туда целый грузовик вещей на днях. - Квартиры на Невском стоят от 8 миллионов рублей, самые скромные, и до бесконечности, - рассказал Сергей Смирнов, сотрудник престижного агентства недвижимости в Санкт-Петербурге. - За 12 миллионов можно купить приличную двушку, но все это, конечно, старые дома. На Невском ничего нового не строят. Лиза Боярская, 24-летняя надежда российского кинематографа, вышла замуж за звезду картины «Стиляги» 28 июля в Санкт-Петербурге в обстановке строжайшей секретности. Роман, который был раскрыт папарацци еще прошлой осенью, долгое время был окутан слухами, ведь Максим Матвеев упорно не хотел разводиться со своей первой женой Яной Сексте. Вместе с ней он сыграл не один спектакль на сцене театра-студии под руководством Олега Табакова. Теперь начинающий актерский дуэт Максима и Лизы живет вместе на законных основаниях. Как стало известно Life News, ремонтом молодожены планируют заниматься самостоятельно, не обращаясь к помощи профессиональных строителей и дизайнеров.