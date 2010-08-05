Тина Канделаки дала свое имя новому ресторану

4 августа телеведущая Тина Канделаки открыла на Плющихе ресторан грузинской кухни, названный в ее честь - "Тинатин". Гостями праздника стали близкие друзья Тины: художник Павел Каплевич, продюсер Алексей Боков и певица Сати Казанова. Певец Филипп Киркоров в своем Twitter'е уже заявил, что мечтает посетить "Тинатин", но пока ему не позволяет это сделать плотный рабочий график. По словам самой Канделаки, "Тинатин" – это семейный ресторан, куда "не обязательно приходить в парадных костюмах и дорогих бриллиантах". Телеведущая уверяет, что в ее заведение "нужно приходить просто, чтобы вкусно покушать и приятно провести время с родственниками или друзьями". В "служебные обязанности" Канделаки, как соучредителя ресторана, входит курирование меню и кухни и приглашение гостей. Как сообщили Glomu.Ru в пресс-службе Тины Канделаки, в полном объеме ресторан, рассчитанный примерно на две сотни гостей, заработает только в октябре, но прийти и попробовать блюда по рецептам знаменитой телеведущей можно уже сейчас.