Валерия написала стихи к песне Горана Бреговича

Горан Брегович и Валерия записали русскоязычную версию песни «Ederlezi». В русском варианте трек называется «На Ивана Купала», текст был написан Валерией. Композиция стала саундтреком к ленте Эмира Кустурицы «Время цыган». Задачей музыкантов было сохранить уже имеющееся лирическое настроение оригинальной песни. В «Ederlezi» поется о празднике «Юрьев день», но в русском варианте было решено заменить сюжет на более привычный для России день Ивана Купалы. Обновленная аранжировка песни оставила и балканский колорит звучания, который пришелся по душе Горану Бреговичу. Запись песни проходила в белградской студии Горана Бреговича при участии его оркестра. Композицию можно будет услышать в октябре. Именно на этот период намечен большой тур Бреговича со своими музыкантами по российским городам. Ранее планировалось, что Горан Брегович станет приглашенным гостем на концерте Валерии 15 октября, однако, остались ли эти планы в силе, пока неизвестно.