Игорь Николаев купил новую машину и квартиру

Популярный композитор и певец времени зря не теряет, с успехом совмещая приятное с полезным. За шесть дней, проведенных в Юрмале, Игорь Николаев не только успел поработать членом жюри песенного конкурса, выступить на сцене и отдохнуть с женой на балтийском берегу, но и обзавестись солидными обновками в виде недвижимости и машины. – Игорь купил себе новенький «Мерседес», вот только не знаю, будет ли перегонять его в Москву, – поделился с "Твоим днем" Алексей – водитель Игоря в Юрмале. – А еще квартиру в уютном домике в сосновом лесу, буквально, в ста метрах от моря. Благодаря своим приобретениям в следующем году на очередной конкурс Игорь с женой приедут в Юрмалу на все готовенькое, больше не нуждаясь в гостинице и взятой в ренту машине.