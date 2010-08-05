Глебу Самойлову стало плохо на юбилее

Экс-лидер "Агаты Кристи" Глеб Самойлов 4-го августа в московском клубе Ikra отметил 40-летний юбилей. Но установившаяся жара внесла свои коррективы в чествование артиста. В клубе не выдержал и сломался кондиционер. Музыкантам пришлось выступать в чудовищной жаре. Глеб достаточно бодро начал, исполнил несколько песен. Под конец пел, держась рукой за стойку. Затем объявил десятиминутный перерыв и выбежал на улицу. Его пришлось откачивать нашатырным спиртом. Немного отдышавшись, артист вышел на сцену и, спев еще одну песню, завершил концерт. Самойлов не стал обращаться к врачам и отправился домой в компании своей подруги, Валерии Гай Германики. Сейчас его здоровью ничего не угрожает - скорее всего, у артиста случился тепловой удар, пишет "Комсомольская правда". К слову сказать, в последнее время появились слухи о том, что Глеб собирается узаконить свои отношения с режиссером "Школы". Разговоры об их романе появились не так давно. Ни музыкант, ни режиссер комментировать их не стремятся, уверяя, что их связывает "исключительно совместный проект" (съемки видео на песню "Никто не выжил" группы "Глеб Cамойлоff the Matrixx"). Поговаривают, что полугодовой роман звезд все-таки закончится свадьбой. После чего Глеб планирует усыновить 2-летнюю дочку Леры Октавию, пишет Glomu.Ru. Предварительно торжество намечено на осень этого года. Отпразднуют свадьбу в Москве в кругу родственников и близких друзей