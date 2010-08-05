У Волочковой роман с миллионером из Чили

5 августа 2010, 16:44

В личной жизни балерины Анастасии Волочковой наметились перемены. Спустя полтора года после расставания с мужем-бизнесменом Игорем Вдовиным, она провела отпуск в компании другого мужчины. Нового друга она нашла во время путешествия по Южной Америке. Как удалось выяснить, дон Мигель достаточно состоятельный мужчина богат и, что немаловажно, разведен. "Дон Мигель - прекрасный человек. Он пришел на мой концерт в Сантьяго. И, поверьте, на момент знакомства я не знала, какое у него состояние. Он появился даже без цветов! Обычный зритель. Пригласил на ужин. Был ненавязчив, - рассказывает Анастасия. - Я не хожу на свидания такого порядка одна. Взяла своего директора и партнера по сцене. Мы прекрасно пообщались. И дон Мигель пригласил нас к себе на ранчо. Но я решила поехать одна. Чувствовала безопасность". У нового поклонника балерины огромное поместье, одна конюшня в две сотни породистых скакунов. Вместе с Анастасией они разожгли костер, пили изысканное красное вино: "Я подумать не могла, что один из самых богатых людей Чили может быть настолько романтичным". На протяжении всего времени пребывания Анастасии на ранчо, новый знакомый не переставал удивлять ее: "В один из дней дон Мигель усадил меня, трусиху, на мотоцикл! Затем Мигель взял свой самолет, сел за штурвал и возил меня на концерты. Сам! А еще Мигель, поняв, как я люблю лошадей, подарил мне белого скакуна. Лошадка недешевая! Ее перевезут в Москву самолетом. Транспортировка стоит 15 000 долларов". Волочкова признается, что в каких-то моментах Мигель напомнил ей бывшего супруга, расставание с которым она до сих пор переживает болезненно. "Наши отношения с Игорем давно переросли в дружеские, к сожалению. Вот сейчас отдыхаю с дочкой и мамой в Португалии. Игорь приезжал на несколько дней. Видел цветы, которые Мигель прислал мне. Я сказала Игорю: "Жаль, что у нас не вышло". В свое время я очень хотела вернуть мужа", - призналась Анастасия "Комсомольской правде". Как будут складываться отношения балерины с новым знакомым и приведут ли они к чему то серьезному, пока неизвестно: "Мне не хватало мужского внимания. Эта поездка сблизила нас с Мигелем. В Чили мы виделись каждый день. Что будет дальше? Мигель говорит, что готов прилететь в Москву по первому зову. Если честно, я его жду".

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