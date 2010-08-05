Елизавета Боярская беременна

В светской тусовке появились слухи, что спешная свадьба дочки главного мушкетера страны Лизы Боярской и звезды фильма "Стиляги" Максима Матвеева была вызвана беременностью актрисы. Своенравная девушка, конечно же, говорит, что все это домыслы, но вот поверить ее словам теперь довольно сложно. Ведь еще буквально неделю назад она отрицала свою предстоящую свадьбу, уверяя, что замужество в ее планы не входит. И буквально через пару дней появилась на пороге ЗАГСа вместе со своим женихом. Пышных торжеств по случаю замужества одной из самых завидных невест российского шоу-бизнеса устраивать не стали. Боярская объяснила это наличием большого количества работы. Однако на вопрос журналистов "Комсомольской правды", хочет ли она иметь детей, Лиза ответила утвердительно, но поспешила закончить разговор. А вот Максим Матвеев уже сообщил своим друзьям, что готовится стать папой. Михаил Боярский от комментариев по поводу личной жизни дочери отказался. Остается открытым и вопрос, где будет проживать молодая семья. Поговаривают, что в театре, где работает Матвеев, он всегда находился в тени своей более успешной бывшей супруги актрисы Яны Сексте. В МХТе им. Чехова рассказали, что Максим хороший, скромный, добрый, очень порядочный и воспитанный человек, но ему не хватает энергетики, которая необходима для сцены. Сейчас в театре много вопросов по поводу дальнейшей судьбы актера. Нужно ли ему искать замену в связи с женитьбой, или он продолжит играть на сцене. На прямой вопрос коллег, собирается ли он переехать в Санкт-Петербург или Лиза переберется в Москву, актер не нашелся что ответить.