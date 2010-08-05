Анастасия Кочеткова хочет денег с зятя Михалкова

Друзья и родители молодой певицы Насти Кочетковой требуют, чтобы она подала в суд на бывшего мужа – режиссера Резо Гигинеишвили. После развода два года назад Резо, недавно вступивший в новый брак с Надей Михалковой, ни копейки не заплатил экс-супруге на воспитание их маленькой дочери. При любом раскладе мать-одиночка выиграет дело, а горе-папаше придется выложить из кармана кругленькую сумму. – Моя бабушка по материнской линии, грузинка по национальности, всегда приводила в пример восточных мужчин: обходительные, прекрасные семьянины, умеют зарабатывать деньги и пылинки сдувают со своих детей, не то что, мол, русские – пьют, жен бьют, а на отпрысков им наплевать! – возмущается приятельница Кочетковой. – Но посмотрите: грузинский джигит Резо бросил жену, про родную дочь думать забыл. Недавно общие знакомые встретили его на какой-то вечеринке. Сказали, мол, ты знаешь, Насте и твоей дочке жить не на что. А он буркнул нечто невразумительное типа «у меня самого в кармане пусто, на новые носки не хватает – кризис» – и сбежал. – Не хватает на носки? – рассмеялся сведущий человек из звездной тусовки. – Да они с Надей Михалковой, насколько я знаю, на днях в Испанию улетели. На какие, извините, шиши? Тесть Резо Никита Михалков не раз заявлял: если Надя вышла замуж, пусть теперь муж ее и содержит, как принято в нормальных семьях. Никита Сергеевич слов на ветер не бросает. Ясно, что на круиз сам Резо заработал – недавно как режиссер закончил снимать две картины, да и рекламные ролики для канала СТС тоже не за три копейки делал. Но он за границей пузо греет, а Кочеткова с ребенком в Москве торфяным смогом дышат. Настя после рождения дочери нигде не работает. Растить малышку помогают родители. Папа Насти, очень достойный человек, нет-нет да и принимается возмущаться: «Почему этот поганец дитя сделал – и в кусты? Пусть платит!» Мы дозвонились до самой певицы. – Несмотря на уговоры друзей, подавать в суд я пока не собираюсь. Действительно, бывший муж не принимает никакого участия в воспитании дочери и материально не помогает. Но пусть это будет на его совести. Мы давно не виделись, и встречаться с этим человеком у меня нет ни малейшего желания, – сказала Настя. Кстати, подать на алименты никогда не поздно. И отцу-кукушке придется погасить задолженность перед дочерью за все годы до ее совершеннолетия.