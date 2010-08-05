Hurts рассказали, как на их альбоме появилась Кайли Миноуг

6 сентября в продаже появится дебютный альбом британского дуэта Hurts «Hapiness», обреченный стать одним из главных музыкальных событий года. В то время как песни Hurts поднимаются все выше в хит-парадах, дуэт получает все новые и новые восторженные отзывы от коллег по цеху и музыкальных критиков. В недавней публикации в английской газете New Musical Express музыканты рассказали, как им удалось заполучить Кайли Миноуг для записи трека «Devotion», включенного в дебютный альбом. Вокалист Hurts Тео Хатчкрафт: «Прошло уже несколько недель, как мы закончили альбом, а чувство неудовлетворенности все еще преследовало нас. Мы сочинили дюжину песен о любви, и пластинке определенно не хватало присутствия главной героини, женщины. Мы оба – многолетние поклонники Кайли Миноуг, и в какой-то момент нам пришла в голову сумасшедшая идея попросить ее спеть на треке «Devotion», песне о неверности. Безусловно, нам пришлось собрать всю свою смелость, чтобы обратиться к ней со столь дерзким предложением. Кайли не отказала. Ее голос, деликатный и твердый в одно и то же время, изумительно выражает женские эмоции. Это был тот самый недостающий ингредиент, которого не хватало нашей пластинке, где все песни – о любви, счастье и потерях».