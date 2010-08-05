Мэгги Грэйс сыграет заложницу в космосе

Несколько приятных подробностей про новый проект Люка Бессона — он собирается снять (в качестве продюсера) нечто вроде "Заложницы", но действие происходит в открытом космосе. Фильм называется "Локаут" или "Захват" и рассказывает об орбитальной тюрьме, в которой держат в анабиозе пятьсот самых опасных преступников Земли. В какой-то момент они выходят из анабиоза и поднимают бунт, взяв в заложники дочь президента — ее сыграет Мэгги Грэйс, тем самым повторив роль, сыгранную в фильме "Заложница" Пьера Мореля. Ну а потом появится облыжно обвиненный в шпионаже герой, которому предложат полную реабилитацию, если он девушку спасет. Принца на белом коне сыграет на этот раз не престарелый Лиам Нисон, а Гай Пирс. Режиссерами фильма будут Джеймс Мэзер и Стивен Ст. Леджер, сценарий они напишут втроем с Люком Бессоном. Очень хочется надеяться, что нас ждет брутальная смесь "Заложницы", "Хроник Риддика" и "Чужой 3", а не птеродактиль и старые кружева "Необычайные приключения Адель".