Rene сняла «загадочные» фотографии для своего альбома

Певица Rene продолжает работать над своим новым альбомом. Специально для оформления пластинки на днях была проведена фотосессия, в которой Rene предстала в «загадочном» образе. Автором идеи и съемки стал модный московский фотограф Роман Кадария, также работавший с Тимати, Сергеем Лазаревым, Яной Рудковской; группами A’STUDIO, Reflex и «Токио». «Концепция съемки подсказана музыкой Rene. Для съемок мы не использовали никаких декораций: Rene прекрасна, а весь антураж лишь отвлекал бы. Настроение фотосессии получилось летним: Rene словно встречает закат на морском берегу. Ее взгляд чуть с поволокой, манящий, иногда с хитринкой. Это словно случайный взгляд обернувшейся девушки. Каждый сам может додумать ее историю, так что остается интрига, загадка», - делится впечатлениями от съемок Роман. Мастеринг нового альбома Rene под рабочим названием «Лететь» пройдет на нью-йоркской студии Sterling Sound, которая работала с такими исполнителями, как Шаде, Бейонсе, Бритни Спирс, Пинк, Black Eyed Peas. На пластинку войдут 11 треков, в том числе и композиции «Берег любви» и «Не спрашивай», с которой певица участвовала в отборочном туре «Евровидения-2010».