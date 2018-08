На новом телеканале Опры Уинфри запустят шоу Рози О'Доннел

Опра Уинфри пригласила на свой новый телеканал OWN (The Oprah Winfrey Network) известную телеведущую Рози О'Доннел, сообщает агентство Associated Press. О'Доннел будет вести собственное ток-шоу, название которого пока не разглашается. Рози О'Доннел приобрела популярность благодаря программе "The Rosie O'Donnell Show", выходившей с 1996 по 2002 год. За это время проект получил шесть наград "Эмми". В 2006 году О'Доннел стала соведущей программы "The View" на телеканале ABC, но покинула проект после одного сезона. Телеканал OWN должен быть запущен 1 января 2011 года. Он принадлежит Discovery Communications и придет на смену каналу Discovery Health Channel. Ранее Опра Уинфри уже анонсировала несколько программ своего будущего телеканала. В их число вошло шоу, которое будет вести герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, а также программа Inside Rehab. "Шоу Опры Уинфри", которое было запущено в 1986 году, закроется в сентябре 2011 года. Сама Уинфри объяснила это решение в том числе и тем, что хочет сосредоточиться на развитии телеканала.