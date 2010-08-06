Байопик Джастина Бибера остался без режиссера

Режиссер Дэвид Гугенхейм отказался работать над фильмом, посвященным 16-летнему канадскому певцу Джастину Биберу, сообщается на сайте Deadline. Информация о том, что компания Paramount планирует снять 3D-байопик Бибера, появилась в прессе несколько дней назад. В фильм, название которого пока не сообщается, также должны войти фрагменты концертов музыканта. Лента должна выйти в прокат 11 февраля 2011 года. Режиссером фильма был назначен Гугенхейм. Ранее он работал над документальными лентами "Приготовьтесь, будет громко" и "Неудобная правда". Последняя получила "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм" в 2007 году. Последней на сегодняшний день режиссерской работой Гугенхейма является лента "В ожидании Супермена" ("Waiting for Superman"), рассказывающая об образовательной системе США. Предполагается, что в настоящее время Дэвис посвящает много времени продвижению этой картины, и именно поэтому не сможет работать над байопиком Бибера. Джастин Бибер родился в 1994 году, когда его матери было всего 18 лет. Он сам научился играть на фортепиано, гитаре, ударных и трубе. Бибер получил известность после того, как его мать начала выкладывать на YouTube ролики, в которых ребенок перепевал различные известные хиты. Сейчас дискография Бибера включает один полноценный студийный альбом ("My World 2.0"), мини-альбом и несколько синглов.