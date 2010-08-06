Dr. Dre выпустит посвященный Cолнечной системе альбом

Рэпер Dr. Dre планирует выпустить инструментальный альбом, на написание которого его вдохновила Солнечная система, сообщает NME. О дате выхода пластинки ничего не известно. Однако Dr. Dre уже сообщил, что диск, по всей видимости, будет называться "The Planets". Каждый трек будет отражать звучание одной из планет Солнечной системы. По словам исполнителя, идея записи такого альбома возникла у него достаточно давно. На изучение небесных тел он потратил около двух лет. "Я бы хотел записать пластинку в формате surround sound. Без него звучание Сатурна будет трудно прочувствовать", - заявил Dr. Dre. Осенью 2010 года рэпер планирует выпустить свой очередной студийный альбом "Detox". Пластинка станет первой сольной работой рэпера с 1999 года.