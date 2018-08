The Beach Boys заставили Снуп Догга поменять текст песни

Рэпер Снуп Догг был вынужден изменить текст песни "California Gurls", после того как участники группы The Beach Boys пригрозили ему судебным иском, сообщается на сайте ContactMusic. "California Gurls" - первый сингл из нового альбома певицы Кэти Перри. Снуп Догг принимал участие в записи песни в качестве приглашенного вокалиста. В написанной рэпером части текста имелись ссылки на песню The Beach Boys "California Girls", выпущенную в 1965 году. Именно это и не понравилось участникам коллектива. При этом Брайан Уилсон, лидер и вокалист The Beach Boys, заявил, что ему понравилась песня Перри. "Композиция энергичная, и у нее запоминающаяся мелодия. Кроме того, мне нравится вокал", - сказал музыкант. Песня "California Gurls" войдет в новый студийный альбом Кэти Перри "Teenage Dream". Релиз диска назначен на конец августа 2010 года.