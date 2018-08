Легендарный ди-джей Пол Окенфолд «замиксовал» Виктора Цоя

Один из самых успешных ди-джеев в мире британец Пол Окенфолд представил в четверг в Москве свой новый альбом "Pop killer", одним из главных синглов которого стал ремикс на песню Виктора Цоя "Мы ждем перемен" (Paul Oakenfold feat. Viktor Tsoi - We want changes). "Перемены - это очень мощная тема, - сказал Пол Окенфолд на пресс-конференции в столичном клубе Imperia Lounge, - она существует постоянно, достаточно посмотреть на то, что сейчас происходит в Америке". Песня "Мы ждем перемен" прославленного российского музыканта Виктора Цоя, со дня гибели которого в августе исполняется 20 лет, понравилась британцу сразу, как только он впервые ее услышал. Окенфолд, который сделал себе имя прежде всего на миксах современной танцевальной музыки (диско, соул, хаус), тем не менее вдохновился потенциалом российской композиции. Как рассказал ди-джей, после того, как ему перевели текст композиции, он понял глубокий смысл, вложенный в нее автором. "Виктор Цой - легенда в России, человек, на песнях которого выросли несколько поколений", - добавил коллега Окенфолда DJ Паша Кореец. Он также выразил надежду, что посредством этой композиции музыку Виктора Цоя узнают во всем мире. Помимо ремикса на "Мы ждем перемен" в альбом, который поклонники ждали последние три года, вошли еще 11 треков. В их записи приняли участие такие артисты как Cee-Lo (Gnarles Barkley), Red Hot Chili Peppers, Benny Benassi, Tamra, Matt Goss, Infected Mushroom. Релиз альбома "Pop killer" в России запланирован на ноябрь 2010 года. На презентации альбома в Imperia Lounge Пол Окенфолд лично встал за вертушки и представил треки из нового альбома. Пол Окенфолд - один из самых успешных и высокооплачиваемых ди-джеев в мире, продюсер, считается одним из главных популяризаторов хаус-музыки. Свою карьеру ди-джея Окенфолд начинал на Ибице, сейчас он работает с Мадонной, U2 и Moby. Написал саундтреки к фильмам "Пароль "Рыба-меч", "Матрица: Перезагрузка", "Умри, но не сейчас" (ремикс на основную тему Джеймса Бонда), "Идентификация Борна", "Трансформеры" и многим другим.