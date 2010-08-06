Детский фонд Нельсона Манделы не получал алмазов от Наоми Кэмпбелл

Благотворительный детский фонд Нельсона Манделы не получал алмазов, подаренных британской модели Наоми Кэмпбелл экс-президентом Либерии Чарльзом Тейлором, сообщает в четверг агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление представителя фонда Упы Нгвении (Oupa Ngwenya). Ранее в четверг топ-модель выступила в качестве свидетеля перед специальным трибуналом по Сьерра-Леоне в Гааге, и признала, что, находясь в ЮАР в 1997 году, получила в подарок мешочек с неограненными алмазами, которые позднее передала в подарок своему другу Джереми Рэтклифу (Jeremy Ratcliffe), занимавшему должность директора вышеупомянутой благотворительной организации. Согласно информации агентства, Кэмпбелл утверждает, что говорила с Рэтклифом по телефону год назад, и он тогда сказал ей, что камни все еще у него. По словам Нгвении, в настоящее время местонахождения Рэтклифа, который более не возглавляет фонд, а является одним из членов правления, неизвестно и связаться с ним, чтобы расспросить про алмазы, не представляется возможным. Наоми Кэмпбелл дала показания в рамках дела экс-президента Либерии Чарльза Тейлора, который якобы передал чернокожей диве алмаз после ужина, организованного в 1997 году президентом ЮАР Нельсоном Манделой. Обвинение считает этот алмаз "кровавым" - так называют добытые в зонах военных действий драгоценные камни, деньги от продажи которых используются для вооружения различных сторон конфликта. Чарльз Тейлор обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Сторона обвинения утверждает, что, будучи президентом Либерии, он в ходе продолжавшейся с 1991 года по 2002 год гражданской войны в соседней Сьерра-Леоне, приведшей к гибели 120 тысяч человек, вооружал и всемерно поддерживал терроризировавший население этой страны так называемый Объединенный революционный фронт, стремившийся контролировать месторождения алмазов. Специальный суд для Сьерра-Леоне был создан при поддержке ООН для суда над лицами, ответственными за серьезные нарушения международного гуманитарного права в ходе гражданской войны в этой стране. Суд находится в столице Сьерра-Леоне Фритауне, где, как правило, и проходят судебные процессы. Однако суд над Тейлором было решено проводить в Гааге, чтобы избежать возможной напряженности в Сьерра-Леоне и во всем регионе Западной Африки.