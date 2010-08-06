Шон Пенн развелся с третьей попытки

Двукратный обладатель премии "Оскар" актер Шон Пенн наконец-то развелся со своей супругой Робин Райт. Они пытались сделать это уже трижды, и на этот раз довели бракоразводный процесс до конца. Последние документы были подписаны 22 июля, однако в прессу информация попала только сейчас. Никаких финансовых вопросов пара в суде не решала, сообщает сайт Сontactmusic.com. Напомним, что первоначально актер подал на развод в 2007 году, говорят, в тот момент у него закрутился роман с моделью Петрой Немцовой, но в апреле 2008 года оба ходатайства были отклонены. В апреле 2009 года супруги разъехались и начали сбор документов для расторжения брака. Причиной размолвки стала обида жены Шона на то, что он не упомянул ее в торжественной речи во время вручения ему "Оскара" за фильм "Харви Милк". Но уже в мае они снова воссоединились. Следующую попытку разойтись пара предприняла в августе 2009 года, когда Райт передала документы в суд. Тогда она заявила, что уже не намерена возвращаться к Пенну. Робин Райт была второй женой Шона Пенна (ранее он был женат на Мадонне), в законном браке они прожили 14 лет. У 49-летнего Пенна и 44-летней Райт есть двое взрослых детей - 19-летняя Дилан и 16-летний Хоппер. Совсем недавно актер признавался, что они очень отдалилась с женой друг от друга. Робин уверяет, что нисколько не жалеет о своем решении: "У нас есть две прекрасных детей, которых мы вместе воспитали. Больше нет никакой неопределенности. Нет никакого времени. Я слишком стара для всего этого". К слову сказать, это не единственная неприятность, случившаяся с голливудским актером за последнее время. Недавно суд США его к трем годам лишения свободы условно за нападение на фотографа, расценив его действия как хулиганство. Также ему придется пройти принудительную терапию по самоконтролю и управлению гневом.