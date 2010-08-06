Беременная Гусева снялась в «Бригаде-2»

В киношных кругах ходят слухи, что актриса Екатерина Гусева из-за своей беременности отказалась сниматься в продолжении культового сериала "Бригада". Однако продюсер утверждает, что жена Саши Белого всё же появится на экране: "Катя Гусева не просто будет сниматься в продолжении, а уже снялась. Съёмки с ней прошли недавно в Черногории", - заверил Александр Иншаков, пишет сегодня tsn.ua. В отличие от Катерины, её партнер Сергей Безруков категорически отказался участвовать в съёмках: "Я уважаю Александра Ивановича Иншакова, но мне эта тема неинтересна, я в стародавние времена ещё принял решение и своего решения не меняю". До последнего момента продюсер не терял надежды уговорить актёра всё же принять участие в съёмках сериала, потому что с ним, так или иначе, ассоциируется "Бригада": "Мы ещё надеемся привлечь в фильм Сергея Безрукова, хотя бы в эпизоде его снять. Сериал "Бригада" сделал из этого актёра звезду и не очень красиво подводить друзей". Однако через некоторое время Александр, наверное, поменял своё решение. "Безрукова в моей картине точно не будет! Я этого просто не допущу! И Саши Белого (герой, которого сыграл актёр) в фильме не будет", - признался он. Не будут участвовать в продолжении "Бригады" и Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Владимир Вдовиченков. "Их убили в первой части. Как они могут появится в "Бригаде-2"? Нет, этих актёров тоже не будет в моем фильме. Вы увидите талантливую молодёжь, новые имена", - пообещал режиссёр.