Энрике Иглесиас сдержал слово и разделся догола

Известный певец Энрике Иглесиас доказал всему миру, что он человек слова. Как сообщает Daily Mail, артист выполнил свое обещание и прокатился на водных лыжах нагишом – в честь победы сборной Испании на чемпионате мира 2010 года по футболу. "Если сборная Испании выиграет, я напьюсь и промчусь голым на водных лыжах во Флориде", – говорил во время чемпионата 35-летний певец. Как только "красная фурия" (так неофициально называют сборную Испании болельщики) выиграла чемпионат, фанаты сразу же начали забрасывать Энрике вопросами, когда же он собирается исполнить свое обещание. "Ставка есть ставка", - заявил тогда журналистам представитель певца, давая понять, что Энрике не намерен отказываться от своих слов, и вот теперь все успешно разрешилось. В Интернете уже появилось и соответствующее видео "заезда". Несмотря на качество предоставленной записи, которое оставляет желать лучшего, тот факт, что на ней запечатлен именно Иглесиас, у журналистов сомнения не вызывает. Как сообщает издание со ссылкой на источник, близкий к певцу, свое обещание Иглесиас выполнил в последних числах июля в Майами.