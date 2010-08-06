СРОЧНО! Робби Уильямс назначил дату свадьбы

Робби Уильямс женится на актрисе Айде Филд. Церемония состоится завтра 7 августа на "райском" острове Калифорнии. Однако друзья Робби из Take That не будут присутствовать на свадьбе, несмотря на то что он недавно с ними воссоединился. 36-летний Уильамс и 31-летняя Филд только неделю назад сказали о своих планах близким и семьям. Поэтому музыканты не успели скорректировать свои планы. Остальные гости соберутся в маленьком порту, прежде чем отплыть на остров Святой Каталины, где пройдет церемония. Он находится в 22-х километрах от Лос-Анджелеса и известен своей кристально чистой водой и райскими пляжами. После свадьбы молодожены насладятся двухнедельным медовым месяцем, а потом вернутся в Англию для рекламы нового альбома Робби Уильямса, пишет Daily Mail. Пара начала встречаться в мае 2007 года. В прошлом году Мисс Филд переехала жить к Уильямсу. В ноябре он сделал ей предложение в эфире одной радиостанции, правда, позже сказал, что это была шутка, и они не помолвлены. Робби говорит, что таких сильных чувств он не испытывал никогда и ради того, чтобы не причинять своей любимой боли, готов отказаться от всех остальных женщин: "Хранить верность очень трудно. Мужчина всегда остается мужчиной. Может быть, нужна какая-то специальная терапия, чтобы обуздать наши инстинкты, я не знаю. Но поверьте, я сам на себя злюсь, если время от времени испытываю соблазн". Музыкант начинает даже задумываться о собственных детях. Кто бы мог подумать, что всего три года назад он был совсем другим человеком. В 2007 году Робби сам принял решение о госпитализации в наркологическую клинику и совсем забросил карьеру певца.