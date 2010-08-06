МакSим отказалась петь без фонограммы

Своенравная певица Максим отказалась участвовать в новом музыкальном шоу из-за того, что ей запретили петь под фанеру. Артистка, два месяца назад на премии Муз-ТВ опозорившаяся в прямом эфире на всю страну и обвинявшая в этом всех, кроме себя, снова попала впросак. На этот раз популярной исполнительнице предложили посоревноваться на «Музыкальном ринге» с коллегами - именно на основе этой старинной передачи будет построен новый проект НТВ. Едва Максим узнала, что все - от первой до последней песни надо будет исполнять вживую, ее энтузиазм вмиг улетучился. - Начались какие-то странные отговорки, что она не хочет отвечать на импровизированные вопросы. Представители артистки несколько раз просили сменить партнера, с которым предстоит соревноваться Максим, - рассказали Life Showbiz в продакшн-компании, где будет сниматься «Музыкальный ринг». – В конце концов участвовать в шоу она отказалась. Съемки передачи уже один раз перенесли с июня на сентябрь, из-за этого потеряв часть ранее согласившихся исполнителей. - Мы еще в мае согласились принять участие в проекте, но потом организаторы не давали о себе знать, - говорит директор Ани Лорак Сергей. – А теперь у нас сентябрь очень плотно расписан, даже не знаю, что мы будем делать… Участниками проекта станут Сергей Пенкин и Лолита, Алсу и Ева Польна, приглашение также рассматривали Юля Савичева и Дима Билан. - Я буду соревноваться с Лолитой. Сначала мы будем исполнять песни из собственного репертуара со своими музыкантами, а потом по условиям конкурса нам придется поменяться и тем, и другим, - рассказал Пенкин. – Шоу обещает быть интересным и честным, ведь зрителя не обманешь, когда поешь вживую.