«Океан Ельзи» выпускает The Best

Группа «Океан Ельзи» выпускает «Океан Ельзи: The Best Of». Музыканты подготовили подборку своих лучших хитов за 15 лет. На диск, который так и называется «Океан Ельзи: The Best Of», вошла 21 композиция с семи альбомов группы. Компиляция, на которой собраны достаточно разные (наиболее известные, громкие, памятные, наиболее часто исполняемые на концертах) песни, должна появиться на полках магазинов в Украине с 6 августа. Трек-лист сборника «Океан Ельзи: The Best Of»: 1. Я так хочу... 2. Все буде добре 3. Без бою 4. Майже весна 5. Вставай 6. Той день 7. Більше для нас 8. Хочу напитись тобою 9. Вище неба 10. Для тебе 11. 911 12. Коли тебе нема 13. Онлайн 14. Зелені очі 15. Відчуваю 16. Кішка 17. Сосни 18. Як довго 19. Коко Шанель 20. Там, де нас нема 21. Не питай