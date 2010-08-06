«Z-sides» Земфиры увидят свет после двухлетней задержки

Компания Real Records выпускает шестой студийный альбом Земфиры «Z-sides». О сборнике бисайдов заговорили еще после выхода четвертого студийного альбома Земфиры «Вендетта», однако его релиз постоянно откладывался. За это время певица успела выпустить пятый студийный альбом «Спасибо» и, наконец, в конце ноября 2008 года Земфира сдала бисайды компании Real Records. Однако, из-за конфликта певицы и рекорд-компании релиз не состоялся, а в конце марта прошлого года альбом проник в интернет, сообщает Intermedia. В пластинку вошло девять треков артистки, в числе которых «Петарды», «Из головы», «Поцелуи», «Антананариву» и др.