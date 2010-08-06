СКОРО! Премьера детективного фильма «Врач»

16 августа 2010 года в 19-20 на телеканале «Украина» состоится премьера 12-серийного детективного фильма «Врач». Авторы сценария Максим Есаулов и Андрей Орлов создали острый и динамический сюжет, который держит зрителя в напряжении до последней серии. Главные герои оперативник Юрий Говоров и врач Иван Важов – «последние из могикан» в своих профессиях - вдвоем пытаются противостоять мощной афере, завязанной на жизнях пациентов. Цепь насильственных смертей приводит Говорова в Путиловскую больницу, в которой загадочным образом от легкого ранения умирает менеджер из фармакологической фирмы. Начальство Говорова закрывает дело, но сам он не перестает думать о загадочном происшествии. Тем временем в этой же Путиловской больнице начинается апробирование экспериментального препарата против гепатита. Руководитель группы врачей Важов останавливает эксперимент после странной смерти второго испытуемого. Герои выясняют, что Минздрав не заказывал тестирование этого препарата… Кто стоит за смертями? И сколько их еще будет? Говоров и Важов должны предотвратить катастрофу. Главные роли в сериале исполнили Константин Стрельников и Сергей Юшкевич, Юрий Архангельский, Марина Коняшкина, Дмитрий Володин, Наталья Индейкина и другие. Производство: ООО «Студия «Панорама». Режиссер-постановщик – Станислав Титаренко. Смотрите сериал «Врач» на телеканале «Украина» с понедельника по четверг в 19-20.