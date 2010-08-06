«Ария» записывает новый альбом в «арийском» стиле

Группа «Ария» готовит новый альбом, название которому еще не придумано. В пластинке будет как минимум десять новых композиций. «Группа «Ария» не исполняет песни из будущего альбома до его выхода, - рассказали корреспонденту Intermedia в пресс-службе коллектива. – Может быть, участники добавят сингл «Поле битв», который уже звучал на концертах, но они как-то не очень этого хотят, во всяком случае в том виде, в котором он сейчас. Все песни будут в традиционном, «арийском» стиле. 25 лет играли в одном стиле и его уже менять поздно, да и думаю, это совсем не нужно». Сейчас «арийцы» пишут пластинку на своей студии, а где будут издавать, они еще не решили.