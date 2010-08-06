Иосиф Кобзон станет дедом в седьмой раз

В августе у мэтра эстрады Иосифа Кобзона родится еще один внук. — У моего старшего сына Андрея трое детей - две очаровательных девчонки и мой любимый внук-кореец, -рассказал "КП" Иосиф Давыдович. — Дочь Наталья родила мне трех внучек, а в августе родит мне еще и внука! Я раньше был счастливым, многодетным дедом, а теперь у меня и моей жены Нелли будет уже семь внучат! Знаете, я не скрываю своей радости, когда дети привозят внуков нам. Младшему внуку-два с половиной года, а старшей внучке уже одиннадцать лет! Они из меня веревки вьют-любят деда! Напомним, старший сын Иосифа Давыдовича-Андрей Кобзон занимается недвижимостью и ресторанным бизнесом. А дочь Наталья -домохозяка, она много лет назад вышла за вышла замуж за гражданина Австралии Юрия Раппопорта.