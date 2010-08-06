Валерий Леонтьев сделал тату на копчике

Раньше на звездном теле Валерия Яковлевича были лишь кельтские узоры, а с теперь артист демонстрирует публике новые тату. Что же случилось с прежними рисунками? -Старые "татушки" показались Валерию Яковлевичу неактуальными, поэтому он и решил сделать новые рисунки в Америке, у мастера Анджелины Джоли,-рассказал "КП" друг Леонтьева певец Александр Богданович. На одной руке у Валерия Яковлевича теперь луна и летящие на ее свет летучие мыши. Эта татуировка говорит о мистической натуре певца. Он любит мистику, фантастику - большой фантазер. На другой руке Валерий Яковлевич "набил" ромб - это символ эмоциональности и чувственности. А третью татуировку - маску с крыльями Леонтьев сделал на копчике. Она обозначает двойственность натуры певца и его артистическую направленность. Каждая татуировка обошлась артисту в 2 тысячи 600 долларов. Уговорил Леонтьев сделать "татушку" и свою жену Люсю. У нее на ноге теперь красуется тигр!