В песне Кэтти Перри «California Girls» попросили изменить текст

Новая песня Кэтти Перри и рэпера Снуппа Догга «California Girls» оказалась в центре небольшого скандала. Американская рок-группа The Beach Boys потребовала изменения текста в означенной композиции. Недовольство участников The Beach Boys вызвал отрывок текста, написанный Снуппом Доггом, в котором имеются ссылки на композицию The Beach Boys «California Girls» 1965 года. Лидер The Beach Boys Брайан Уилсон потребовал от Снуппа Догга изменить эту часть композиции, пригрозив судебным иском. При этом, по словам Уилсона, сама песня Кэтти Перри в целом ему понравилась. Он назвал ее энергичной с запоминающейся мелодией. Напомним, что «California Girls» войдет в новый студийный альбом Кэти Перри «Teenage Dream». Выход пластинки ожидается в конеце августа 2010 года.