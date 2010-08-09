Солист «Black Eyed Peas» назвал выход посмертного альбома Макйла Джексона преступлением

Солист американской группы Black Eyed Peas Will.i.am довольно жестко высказался по поводу идеи выпуска посмертного альбома Майкла Джексона. Will.i.am работал вместе с Джексоном над переизданием его альбома «Thriller» в 2008 году. Музыкант назвал релиз неизданных ранее песен короля поп-музыки «преступлением». По словам артиста, дав добро на подобное действо, люди проявляют свое неуважение к Майклу. «Я считаю, что эту пластинку стоило похоронить с Майклом. Майкл был перфекционистом и не хотел бы, чтобы кто-то услышал этот материал. Как можно выпускать альбом Майкла Джексона, если сам Майкл Джексон этот альбом не благословил? Зачем они выпускают то, что Майкл отправил в мусор?» - считает Will.i.am